Tragična nesreča: 27-letnik z avtom padel s trajekta in umrl Lokalec.si Na hrvaškem polotoku Pelješac se je v petek popoldan zgodila huda nesreča, v kateri je umrl 27-letnik. Ta je z avtomobilom zdrsnil s trajektnega pomola in utonil, poroča N1. Njegovo vozilo je v trajektnem pristanišču Prapretno zdrsnilo v morje. Kot zapišejo v nadaljevanju, so moškega poskusili rešiti, a ga, zaradi pregloboke vode, niso uspeli. Ni mu bilo pomoči Hrvaška policija še preiskuje, zakaj ...

