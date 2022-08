Decembra, leta 2019 se je na Kitajskem pojavila povsem nova in izjemno prenosljiva oblika koronavirusa, ki so jo kasneje poimenovali SARS-CoV-2. Po letu dni raziskav smo dobili učinkovito cepivo proti novemu virusu, v Evropski uniji (EU) pa so pristojni odtlej odobrili eno zdravilo proti novi bolezni covid-19. Mariborska raziskovalka dr. Anja Kolarič pojasnjuje, da je virus zelo izmuzljiv, pri zdravilu pa je treba poskrbeti, da nima nepredvidljivih vplivov na človeško celico.