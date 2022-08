Odbojkarji krstili prenovljeno dvorano Tabor RTV Slovenija V Mariboru so s pripravljalno odbojkarsko tekmo med Slovenijo in Egiptom odprli obnovljeno dvorano Tabor. Prvo fazo obnove dotrajanega objekta so začeli lani jeseni, dvorano pa zdaj odpirajo skoraj pet mesecev pozneje, kot je bilo načrtovano.

