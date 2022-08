Za košarkarji novomeške Krke so uvodni dnevi treningov pred začetkom nove sezone 2022/23, ko bo klub praznoval tudi 75-letnico dela in tekmovanja v domači in mednarodni konkurenci. Članska ekipa bo v novi sezoni tekmovala v regionalni ligi Aba2, domači ligi Nova KBM in pokalu Spar. Novi kapetan moštva je postal izkušeni Rok Stipčević.



