Znano, da so pele pesti, kaj pa sta videli ženski? Svet 24 Mariborski in ptujski policisti ponovno prosijo vse morebitne očividce fizičnega obračuna med moškima v Športno-rekreacijskem centru (ŠRC) Green Lake ob nekdanji gramoznici v bližini Kidričevega za informacije. Do pretepa je prišlo 14. avgusta okoli 1.20, pri tem je bila ena oseba huje poškodovana.





