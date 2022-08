Pozor! Za zelena delovna mesta 2,5 milijona evrov za 300 zaposlitev – Zadnji dan prijave je torek, 23. avgust Demokracija Piše: C. R., MOP Na portalu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je objavljeno Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Zelena delovna mesta. Gre za spodbudo za zaposlovanje brezposelnih oseb na zelenih delovnih mestih. Za to so na voljo sredstva iz Sklada za podnebne spremembe, in sicer v višini skoraj 2,5 milijona evrov. Predvidena je subvencionirana zaposlitev 30

Sorodno



Oglasi Omenjeni korona virus

Zavod za zaposlovanje Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Jošt Zakrajšek

Luka Dončić

Tanja Žakelj

Špela Ponomarenko Janić