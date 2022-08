Tottenham prvi na Otoku, Harry Kane zrušil rekord Sportal V uvodnem dejanju 3. kroga angleškega prvenstva je Tottenham doma premagal Wolverhampton in skočil na prvo mesto, Harry Kane pa je poskrbel za strelski rekord. Vodilni in edini še neporaženi ekipi premier league ta konec tedna igrata v Bournemouthu (Arsenal - sobota) in Newcastlu (Manchester City - nedelja). Tekma Manchester United – Liverpool bo v ponedeljek zvečer. Prvi imajo dva poraza, drugi p...

Sorodno



Oglasi