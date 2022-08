[Video] Ukrajinci Rusom zadali hud psihološki udarec Nova24TV Ukrajinci so Rusom zadali hud psihološki udarec, po poročanju britanskega BBC-ja ocenjujejo zahodni obveščevalci. Ukrajinska brezpilotna letala so namreč izvedla več zračnih napadov na Krim. Oporišče ruske črnomorske flote na aneksiranem Krimu je bilo po poročilih napadeno z brezpilotnimi letali. Posneli so velik oblak dima, ki se dviga iz območja Sevastopola, kjer je glavno poveljstvo ruske morna ...

