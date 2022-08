Irena Šinko: »Če je vsaka kriza priložnost, potem naj bo tudi aktualna, za dvig pomena kakovostne slovenske hrane in poklica kmet« Vlada RS Danes je svoja vrata odprl jubilejni 60. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA. Ministrica Irena Šinko je v svojem uvodnem nagovoru izpostavila razvoj kmetijstva za soočanje z aktualnimi krizami in poudarila pomen sejmov za izobraževanje kmetov. Popoldan se je ministrica na dvostranskem srečanju sestala z delegacijama Japonske in Indije, državni sekretar dr. Darij Krajčič pa je nagovoril zbrane na otvoritvi razstave ob 150. letnici zadružništva v Sloveniji. Slavnostni govorec na letošnji otvoritvi je bil predsednik republike Borut Pahor.

