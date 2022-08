Uefa je sklenila posel, težek več kot milijardo evrov Maribor24.si Evropska nogometna zveza Uefa je za televizijske pravice evropskih klubskih tekmovanj na ameriškem trgu iztržila kar milijardo in pol evrov, poročajo agencije. Koncern Paramount Global, kamor sodi tudi televizija CBS, ima tako zakupljene pravice za ligo prvakov, evropsko ligo in konferenčno ligo. Novico so potrdili tudi pri CBS, kjer pa točnih podatkov niso razkrili. Glavni tekmec v boju za TV-pra ...

