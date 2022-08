V starosti 86 let je umrl slovenski ekonomist Ivan Ribnikar, poročajo spletne Finance. Bil je predavatelj ekonomije in financ ter član številnih organov, od sveta Narodne banke Slovenije do predsedstva Socialistične republike Slovenije in sveta Banke Slovenije. V obdobju 1987-1989 je kot dekan vodil Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Ribnikar se je rodil leta 1936 v Skopju, leta 1945 pa se ...