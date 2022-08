Škoda po hudem neurju: poškodovane vrtnine, poljščine in sadno drevje 24ur.com Prebivalci Črnomlja odpravljajo škodo po petkovem hudem neurju. Za oreh velika toča je poškodovala predvsem zelenjavne vrtove in njive, uničeno je sadno drevje. Na festivalu Črnfest so morali zaradi neurja odpovedati koncert skupine Dan D, saj je toča podrla streho odra, zalilo je tudi nekaj kleti.

