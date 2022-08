Poslovil se je umetnik, provokator in soustanovitelj države NSK Roman Uranjek Maribor24.si V starosti 60 let je umrl akademski slikar Roman Uranjek. Bil je eden od ustanovnih članov umetniškega kolektiva Irwin in Neue Slowenische Kunst, poroča MMC RTV Slovenija. Leta 1961 v Trbovljah rojeni umetnik je z Irwini na prizorišče stopil leta 1983, pozneje pa tudi sam nadaljeval prepoznavno samostojno umetniško pot. Na tej, kot poroča MMV RTV Slovenija, najbolj izstopa projekt Vsaj en križ na ...

