"Ko te to zagrabi, te ne spusti več …” SiOL.net Zgodbe udeležencev relija v Železnikih, kjer je zanesljivo zmagal Rok Turk (hyundai i20 rally2) in to 21 let po tistem, ko si je najem prvega dirkalnika privoščil z privarčevano žepnino. Smejalo se je tudi najhitrejšima sovoznicama Blanki Kacin in Rebeki Kobal, ki je moral prvič napotke vozniku brati v angleščini, enako pa tudi povratniku Boštjanu Logarju. Nekdanji državni prvak je priznal, kako težko je nehati z dirkaškim športom in da je ta “bencinski” adrenalin res kot prava športno-psihološka droga.

