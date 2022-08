Slovenskih 6:0 v zmagah dober obet pred EP, Prepelič pravi: To še ni naš maksimum 24ur.com Slovenska moška članska košarkarska reprezentanca je priprave za bližajoči se septembrski EuroBasket zaklučila neporažena. Zasedba pod vodstvom selektorja Aleksandra Sekulića je nanizala šest zaporednih zmag, nazadnje so v Celju premagali Hrvaško. Na EP jih prva tekma čaka 1. septembra, Klemen Prepelič pa pravi, da imajo še vedno precej rezerve in da je tudi še nekaj napak, a bodo do prve tekme v...

