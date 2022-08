J.Lo osupnila v dih jemajoči poročni obleki Zadovoljna.si Jennifer Lopez in Ben Affleck sta en mesec po njuni poroki v Las Vegasu še enkrat potrdila svoj status zakonskega para in se drugič poročila pred njunimi najbližjimi prijatelji in družino. Slavni par si je zaobljube izmenjal na Affleckovi 35 hektarjev veliki posesti ob obali v jugovzhodni ameriški zvezni državi Georgia.

