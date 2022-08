Po incidentu v Tuheljskih toplicah: 'Izkašljeval sem koščke pljuč' 24ur.com V petek je 19 kopalcev in zaposlenih v Tuheljskih toplicah v hrvaškem Zagorju zaradi širjenja strupenega plina končalo v bolnišnici. Že v soboto sicer ni bil nihče več življenjsko ogrožen, večino so poslali domov. "Kašljal sem tako močno, da sem iz sebe izkašljeval koščke pljuč. Tako hudo še v življenju nisem kašljal. Nisem mogel priti do zraka," je povedal eden od bolnikov, a dodal, da je še več...

