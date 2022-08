Usik tudi v drugo porazil Joshuo, bo njegov naslednji tekmec res Fury? 24ur.com Ukrajinski boksar Oleksander Usik ostaja štirikratni svetovni prvak v težki kategoriji. To je bil drugi medsebojni dvoboj med Usikom in Anthonyjem Joshuo, tudi tega je dobil Ukrajinec in obdržal pasove združenj WBA, IBF, WBO in IBO. Usik je dvoboj dobil tesno z 2:1 po glasovih sodnikov, za zmago mu je čestital tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

