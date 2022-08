Načelnik štaba obrambnih sil Italije admiral Cavo Dragone je v intervjuju za italijansko La Repubblico povedal, da so v Jadransko morje v preteklih dneh in tednih vplule tri ladje ruske vojne mornarice – križarka, rušilec in vohunska ladja. Italijanska mornarica je ruske premike spremljala s tremi fregatami in podmornico. V Jadranskem morju sicer operira tudi ameriška letalonosilka USS Harry S. Tr ...