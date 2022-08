Ekstremni kolesar Boris Pupič je uspešno prispel na cilj dirke Trans Am Bike Race oz. TABR, dolge 6.735 km. Gre za eno najdaljših kolesarskih preizkušenj, ki vodi od zahodne do vzhodne obale ZDA oziroma od Astorie v Oregonu do Yorktowna v Virginiji in prečka Skalno gorovje, neskončne ravnine osrednjega dela Amerike in razgibane Apalače. Proga je pravi preizkus vzdržljivosti in vrhunec ekstremnega ...