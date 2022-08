Minulo noč je nekatere v Posavju presenetilo dogajanje na nočnem nebu, kjer so opazili nenavadno premikajočo se svetlobo. Šlo je za širši pojav, ki so ga videli tudi v drugih delih Slovenije, Hrvaške in Italije. Na nebu se je nenadoma pojavilo veliko luči v ravni vrsti, ki so se premikale proti vzhodu ter nato nenadoma izginile. Nekaj pred 22. uro so luči videli tudi v Posavju. Preberite tudi: El