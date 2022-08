Preverite, na katerih mejnih prehodih vas danes čaka gneča Maribor24.si Pred predorom Karavanke je v smeri proti Avstriji nastala štiri kilometre dolga kolona. Predor zaradi varnosti občasno zapirajo v obe smeri. Na mejnih prehodih so čakalne vrste. Zaprta sta izvoz Jesenice vzhod iz smeri Ljubljane, kjer je dovoljen promet samo za lokalni promet, ter uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Zastoji so na cestah Šmarje-Mejni prehod Dragonja in Seča-Mejni prehod Sečovlje, ...

