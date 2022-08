Ker jima ni želel izročiti denarja, sta ga pretepla 24ur.com V petek in soboto so policisti PU Ljubljana obravnavali dva incidenta. Prvi se je zgodil v Mostah, kjer sta neznanca z moškim, potem ko jima ni želel izročiti denarja, fizično obračunala. V drugem primeru so trije neznanci dvema osebama na silo vzeli nahrbtnik in povzročili za okoli 650 evrov škode.

Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Jošt Zakrajšek

Luka Dončić

Primož Roglič

Robert Golob

Janez Janša