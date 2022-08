Pred dobrimi štirimi desetletji se je Jugoslavija (SFRJ) spopadala z gospodarsko krizo. Država se je začela zadolževati in za blažitev krize uvajati številne začasne ukrepe. Zaradi pomanjkanja naftnih derivatov je jugoslovanski zvezni izvršni svet (tedanja vlada) že v letu 1979 uvedel omejitev vožnje vozil glede na parne in neparne številke registrskih tablic. Ob predpisanih dnevih so lahko vozil ...