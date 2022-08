Bayern se je znesel nad Bochumom 24ur.com S tekmo Bochum - Bayern München se je končal tretji krog nemškega nogometnega prvenstva. Prvaki iz Münchna so slavili z visokih 7:0 in so na lestvici prvi kot edina ekipa s polnim izkupičkom devetih točk. Dva gola za zmago Bavarcev je prispeval Sadio Mane, ki je s tremi zadetki v treh krogih že skočil na vrh lestvice najboljših strelcev Bundeslige. Na drugi današnji tekmi sta Eintracht in Köln ig...

