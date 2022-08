Pred 30 leti je bilo na Bledu res divje. Milan Kučan je v Barcelono poslal posebno letalo, da je naše šampione, Iztoka Čopa, Luko Špika in fante v četvercu – Milana Janšo, Sadika Mujkiča, Saša Mirjaniča in Janija Klemenčiča –, ki so za Slovenijo osvojili prvi dve olimpijski medalji, pripeljalo domov, tu so jih z ovacijami pričakale množice. Nedavno je bilo spet zelo veselo. Tokrat je bil ob pomembni obletnici zgodovinskega dogodka gostitelj Jani.