Gajser zmagovalec dirke v Franciji Lokalec.si Slovenski dirkač Tim Gajser je zmagovalec predzadnje dirke sezone svetovnega prvenstva v motokrosu v elitnem razredu MXGP v Franciji. Do devete zmage v sezoni je svetovni prvak prišel z drugim mestom v prvi vožnji in zmago v drugi. Gajser je sicer že prejšnji teden na Finskem predčasno osvojil naslov svetovnega prvaka za leto 2022. Potem ko je nekaj zadnjih dirk vozil morda nekoliko slabše, kot so ...

