Senidah tako obožuje pasove, da bo morda uvedla novo modo. Poglejte si to TOčnoTO.si Pevka Senidah obožuje modo in lepe obleke, predvsem verjame, da so ravno modni dodatki pika na i. Pevka Senidah slovi po svoji ekstravaganci, kar se tiče ustvarjanja, oblačenja in karizme. Ko je bila pevka v bandu Muff, je bila mogoče za odtenek bolj klasično elegantna. Odkar je začela popolnoma samostojno pot, se je njen stil […] Senidah tako obožuje pasove, da bo morda uvedla novo modo. Poglejte ...

Sorodno



























Oglasi