Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih treh dneh prejeli 877 klicev občanov. 205 klicev je bilo interventnih, 7 nujnih. 33 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 15 s področja mejnih zadev in tujcev, 92 s področja prometne varnosti in 46 s področja javnega reda in miru. Minuli konec tedna so izstopajoče dogajanje obravnavali predvsem na področju ces ...