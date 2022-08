Kontroverzni košarkar Rodman odhaja v Rusijo: "To punco bi rad spravil iz zapora" Svet 24 Član Hiše slavnih lige NBA, kontroverzni košarkar Dennis Rodman je nepričakovano sporočil, da odhaja v Rusijo, da bi se povezal s "primerom Brittney Griner", ameriške košarkarice, ki je bila v Rusiji obsojena na devet let zapora zaradi tihotapljenja mamil. Leta 2014 je že obiskal Severno Korejo, takrat naj bi njegova komunikacija z Kim Jongom prispevala k izpustitvi ameriškega državljana in misijonarja Kennetha Baya.





