Svet krščanskih cerkva in Islamska skupnost sta zaskrbljena “ob spreminjanju temeljnih konceptov naše družbe” – na vlado, državni zbor in državni svet so naslovili skupno izjavo ob odločitvi ustavnega sodišča, ki je istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok. Odločitev ustavnega sodišča, ki je bila objavljena julija letos, sprejemata z obžalovanjem. Ustavno sodiš ...