Na Portugalskem, kjer se soočajo z že tretjim vročinskim valom od začetka julija, se borijo z več gozdnimi požari, zaradi grožnje novih pa so v državi do torka razgalili stanje pripravljenosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Z ognjenimi zublji se po državi trenutno bori 1800 gasilcev. Največji požar je divjal v regiji Vila Real na skrajnem severu in se je razširil znotraj težko dostopnega ...