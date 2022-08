Ljubljanski policisti so v obdobju zadnjih dveh tednov obravnavali primere ropov v različnih prodajalnah na območju Most, kjer je osumljenec v vseh primerih zaposlenim zagrozil ter od njih zahteval denar, grožnje pa podkrepil z ostrim ali drugim nevarnih predmetom. Na tak način je izvršil rop v eni izmed prodajaln in v gostinskem lokalu na Zaloški cesti ter v prodajalni na Povšetovi ulici v Ljublj ...