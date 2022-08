Inštitut 8. marec z zakonskima predlogoma za brezplačna kosila osnovnošolcev Primorske novice V Inštitutu 8. marec so v DZ vložili predloga zakonov o osnovni šoli in o šolski prehrani, s katerima želijo vsem osnovnošolcem zagotoviti brezplačna kosila. Del brezplačne osnovne šole bi morala biti tudi brezplačna kosila, so poudarili. Podpise bodo zbirali v okviru kampanje Za otroke gre, ki so jo označili za najlepšo kampanjo na svetu.

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Cene naftnih derivatov

SDS Najbolj brano Osebe dneva Anže Logar

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Borut Pahor

Primož Roglič