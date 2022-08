Šolske potrebščine so se tako kot življenjske potrebščine podražile, tudi zaradi povišanja cen papirja in transportnih stroškov – Povprečni strošek za potrebščine za prvošolca je dobrih 100 evrov, največji je nakup šolske torbe, medtem ko je za višje razrede tudi cena potrebščin in delovnih zvezkov bistveno višja.