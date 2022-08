Pričel se je maraton smeha z mojstri komedije 24ur.com Na Ljubljanski grad se je vrnila nepogrešljiva poletna smejalna klasika: Festival Panč, ki prinaša razgiban program, stkan iz ljubljencev občitstva, svežih obrazov, izbranih regionalnih in svetovnih mojstrov smeha (ob predstavnikih germanske, saksonske in jugo-komedije bosta osvežitev zagotovo komika iz Sirije in Južne Afrike), jubilejna izdaja pa prinaša tudi nekaj več glasbene komedije....

