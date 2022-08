Saloni za pse niso modna muha, saj je nega psa pomembna za njegovo zdravje in splošno dobro počutje, hkrati pa so kužki tudi lepši in bolj urejeni. Če smo vešči takega dela, se krajšanja dlake ali krempljev lahko lotimo sami, na vsakih nekaj mesecev pa je kljub temu priporočljivo obiskati pasji salon, kjer za psa poskrbijo profesionalci. preberite več » ...