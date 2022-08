Poziv Natu: 'Zaščitite Srbe, če ne, bomo to storili sami' 24ur.com Srbski predsednik Aleksandar Vučić je opozoril Nato, naj zaščiti srbsko manjšino na Kosovem. "V nasprotnem primeru bomo to naredili sami," je dejal. Napetosti v balkanski soseščini naraščajo, vse odkar je Priština naznanila, da bodo vstop na Kosovo prepovedali osebam s srbskimi osebnimi izkaznicami in prepovedali srbske registrske tablice.

