40 otrok bežalo pred kravami, potem pa so se izgubili 24ur.com V gorah jugozahodno od Innsbrucka na Tirolskem se je v nedeljo izgubilo kakih 40 otrok iz ZDA, ker so panično bežali pred kravami. Nihče od njih ni bil poškodovan, so bili pa rahlo podhlajeni, ko so do njih prišli gorski reševalci.

