Tretji dan kmetijsko živilskega sejma AGRA je bil posvečen govedorejcem, živilski industriji, gastronomiji in ekološkem kmetovanju. Ministrica Irena Šinko je dan začela ob kavi z obiskovalci. V nadaljevanju se je udeležila veterinarskega posveta in posveta o stanju v verigi preskrbe s hrano ter podelila priznanja zmagovalcem ocenjavanja sadnih sokov, brezalkoholnih pijači in embaliranih vod, mleka ...