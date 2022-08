Vojna v Ukrajini je ubila ali ranila skoraj 1000 otrok 24ur.com Ruska invazija na Ukrajino je sprožila ogromno humanitarno krizo. Ena izmed bolj ogroženih družbenih skupin te krize so otroci. Zaradi vojne v Ukrajini je bilo v preteklih šestih mesecih ubitih ali ranjenih vsaj 972 otrok; to je v povprečju 5 otrok vsak dan, je sporočila izvršna direktorica Unicefa Catherine Russell in opozorila, da so dejanske številke verjetno še precej višje.

