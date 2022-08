Po več kot 40 letih v Kopru nova avtobusna postaja Primorske novice Danes zvečer so v Kopru odprli novo avtobusno postajo, ki jo bo upravljala družba Arriva. Koprski župan Aleš Bržan pravi, da bodo v prihodnje na tem območju potnikom ponudili možnost kombiniranja različnih prevoznih sredstev. “Avtobusa in vlaka, javnega potniškega prometa in mestnih koles, središče mesta pa želimo približati tudi z brezplačnimi vožnjami z električnimi vozili,” napoveduje.

