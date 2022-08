Nemško-avstrijska dokumentarna oddaja Zadeva El Masri ob 20.55 na TV SLO 1 RTV Slovenija Leta 2004 so oblasti Severne Makedonije na meji prijele nemškega državljana in ga izročile predstavnikom Cie, ki so ga odpeljali v tajni zapor blizu Kabula. Njegov primer je bil zelo pomemben pri razkrivanju nezakonitega programa »izrednih izročitev«.

