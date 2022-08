Mariborski gasilci iz avtomobila rešili otroka Lokalec.si Včeraj popoldan so bili gasilci napoteni na intervencijo ob Kosovelovo ulico. “Ob 13.41 so na parkirišču ob Kosovelovi ulici v Mariboru gasilci JZ GB Maribor s tehničnim posegom odprli vrata vozila, v katerega se je zaklenil otrok,” poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

