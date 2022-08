Inja Zalta: premočena in zapeljiva. Fotografije, ki jemljejo dih TOčnoTO.si Igralka Inja Zlata vedno znova preseneča in nič drugače ni bilo tokrat. S priznano slovensko fotografinjo Uršo Premik sta že večkrat sodelovali in ustvarili čudovite fotografije. Tudi tokrat ni bilo nič drugače. Inja je na fotografijah drugačna, zapeljiva in naravna. V prelepi dolgi obleki z mokrim videzom sta ustvarili nekaj svežega, novega in predvsem Injo […] Inja Zalta: premočena in zapeljiva. ...

