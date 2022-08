Nekakšna stalnica na t. i. škocjanski cvičkariji, ki že leta poteka v okviru Knobleharjevega in so jo letos predrugačili v Večer vina, penin in petja, je voditeljica Lea-Marija Colarič Jakše iz Kostanjevice na Krki. Ponaša se z lepima nazivoma: prva cvičkova princesa in ambasadorka cvička. Tudi v soboto je z lepimi besedami o vinu obogatila dogodek, škocjanski župan Jože Kapler pa jo je razveseli ...