Zaradi netočne vremenske napovedi meteorolog dobil ''nogo'' Moški svet Saj ni res, pa je. Madžarska vlada je nedavno odpustila vodjo državne meteorološke agencije in njenega namestnika dva dni po tem, ko so zaradi napovedi slabega vremena oziroma neviht in močnega vetra prestavili velik ognjemet, načrtovan ob madžarskem državnem prazniku.

Sorodno





























































































































































































Oglasi Omenjeni Madžarska Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Borut Pahor

Tanja Fajon

Tilen Božič