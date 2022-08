Na mizi pobuda o sklenitvi solidarnostnega sporazuma s Hrvaško za oskrbo s plinom, sledita Avstrija in morda Madžarska Energetika.NET Po julijski ratifikaciji bilateralnega sporazuma med Slovenijo in Italijo o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom ima vlada na mizi sedaj tovrsten sporazum še s Hrvaško. V načrtu sta tudi bilateralna sporazuma z Avstrijo in v primeru izgradnje plinske povezave še z Madžarsko.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Avstrija

Hrvaška

Italija

Madžarska Najbolj brano Osebe dneva Danijel Bešič Loredan

Robert Golob

Janez Janša

Jože Golobič

Primož Roglič