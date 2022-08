ZDA opozorile na možnost ruskih napadov na civilne cilje in vladne zgradbe Nova24TV “State Department ima informacije, da Rusija krepi zmogljivosti za napade na civilno infrastrukturo in vladne zgradbe v prihodnjih dneh,” je zapisalo veleposlaništvo na svoji spletni strani. Ob tem je svetovalo državljanom ZDA, naj nemudoma zapustijo državo po kopnem, če je možno. Po poročanju spletnega medija Politico so ZDA tokrat prvič izrecno opozorile na možnost napadov na civilne cilje in vl ...

