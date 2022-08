Policisti PP Maribor II obravnavajo kaznivo dejanje ropa, o katerem so bili obveščeni včeraj zjutraj. Neznanci so starejšo oškodovanko zbudili z zvonjenjem, ko jim je odklenila vrata, pa so trije mlajši moški vstopili v hišo in ji zagrozili, ter pri dejanju uporabili tudi fizično silo. Odtujili

so gotovino in zlatnino. Intenzivna preiskava dogodka še poteka, so sporočili iz PU Maribor.